شكرا لقرائتكم الأمطار تزف الطلاب والطالبات إلى #اختبارات الفصل الدراسي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تزف الأمطار المتفاوتة الطلاب والطالبات إلى صالات الاختبار للعام الدراسي 1440هـ الفصل الأول.

وأوضح الحصيني أن ذلك سيكون على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والشرقية ودول الخليج، مضيفًا أن البداية ستكون على نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقسًا باردًا، اليوم الثلاثاء، على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًّا على شرق ووسط المملكة، بينما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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