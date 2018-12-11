شكرا لقرائتكم مطلقة بدون أبناء فهل يمكنها الحصول على منتجات الإسكان ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءلت مطلقة لا يوجد معها أطفال بشأن أحقيتها في التقديم للحصول على منتج من وزارة الإسكان.

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بالتأكيد على أن المطلقة بدون أبناء لا يمكنها أن تكون متقدمًا رئيسيًّا بالطلب؛ حيث يمكن لأحد والديها التقديم وإرفاقها بالطلب.

وأوضحت الإسكان أن لمعرفة شروط الوزارة يمكن زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط هنا

وفي سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن التعثر المالي لا يؤثر على استحقاق متابعات الخليج 365 لدى الوزارة، ولكن في حال تم التخصيص له وتم تحويل طلبه للممول، قد يرفض تمويله بسبب تعثره المالي، وسيعود اسمه حينها إلى قوائم المستفيدين لحين توفر المنتج المناسب له.

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