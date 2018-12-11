الان تتابع “الأرصاد” تحذر من الرؤية غير الجيدة بسبب الرطوبة في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أطلقت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها، تحذر فيه من ارتفاع نسبة الرطوبة بمكة المكرمة، مما يتسبب في الرؤية غير الجيدة.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مناطق الطائف، والهدا، والشفا، ومرتفعات المنطقة، ويشمل كذلك الطرق الرسيعة والمناطق المفتوحة.

ويبدأ التنبيه، من الساعة الحادية عشرة ليلا، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى صباح غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة صباحا.