الان تتابع وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية للسعوديين والمقيمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس والماجستير، من السعوديين والمقيمين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأوضح البنك، من خلال موقعه الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

مساعد أول- التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة .

أخصائي- تقييم العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، المالية، الإحصاء، التنمية الدولية، العلوم الاجتماعية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضح البنك، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 8 يناير 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: http://www.isdbcareers.com/careers/isdb/VacancySearch.aspx