شكرا لقرائتكم خبر عن ما ملامح ميثاق «مكافحة التحرش» في بيئة العمل الذي أقره الوزير؟ والان مع التفاصيل
أبرز ملامح الميثاق:
1. يجب أن تتخذ الوزارة تدابير لتجنب الخلوة بين الجنسين.
2. التأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم وتوقيعهم على استلامه والالتزام به.
3. عقد الاجتماع في مكان مفتوح أو ترك الباب مفتوحاً بحيث يسمح برؤية ما بداخله.
4. غض البصر واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر.
5. الالتزام بالزي الرسمي وأن يكون حجاب المرأة محتشماً وفضفاضاً وغير شفاف.
6. أهمية البلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها والمحافظة على سرية المعلومات عند العلم بالواقعة.
7. يجوز لصاحب الصلاحية تشكيل لجنة داخلية تكون مهمتها التحقق والتأكد من صحة الشكوى.
8. ضرورة مراعاة السرية واستدعاء من ترى اللجنة استجوابه من الموظفين.
9. يحق للإدارة المختصة إيقاع العقوبات التأديبية دون الإخلال بحق المشتكي في الرفع للجهات المختصة.
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