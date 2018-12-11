شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: الانتهاء من ثلث طريق القصيم ـ مكة وفق أعلى المستويات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (ضرية)

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن طريق القصيم ـ مكة المكرمة السريع يسير وفق ما خطط لتنفيذه، كاشفاً أن هناك العديد من الأخبار السارة لاعتماد ما تبقى منه واستكماله من المقام السامي والجهات العليا، مشيراً إلى أن هذه البلاد المباركة تميزت بفتح السبل منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وما زالت تبذل الميزانيات الضخمة لتنفيذ الطرق والتيسير على المسافرين وخدمة زوار أطهر بقعة في الأرض.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ ثلث طريق القصيم ـ مكة المكرمة على أعلى المستويات والمواصفات العالمية، لافتاً إلى أنه جرى ترسية إحدى المراحل لاستكمال الطريق بطول 44 كلم بقيمة إجمالية قدرها 289 مليون ريال، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة النقل ممثلة بمدير فرع المنطقة المهندس محمد الشمري وزملائه كافة، والشركات المنفذة، والتعاون المتميز بين القطاعات والمحافظات كافة التي يمر بها الطريق.

وبيَّن أن طريق القصيم ـ مكة المكرمة طريق محوري واستراتيجي ينقل القادمين من وسط وشمال المملكة في الداخل والخارج إلى مكة المكرمة، ولهذا نقدم ونبذل الجهود كافة لتنفيذه واستكماله ليكون مساراً مختصراً خادماً لسالكيه، مباركاً للجميع هذه الجهود وهذه الإنجازات لتنفيذ الطريق المهم الذي يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية لهذه البلاد المباركة، مبدياً فخره واعتزازه بكل ما يبذل من جهود لتنفيذ وإنهاء الطريق، سائلاً المولى عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيننا على أداء الأمانة وإبراء الذمة، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال المنجزة والاستعدادات الجارية لاستكمال تنفيذ مشروع طريق القصيم مكة السريع، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشار أمير المنطقة إبراهيم الماجد، وأمين المنطقة بالإنابة عبدالعزيز المهوس، ومحافظ ضريه صالح الشعمل، ووكيل محافظة الرس بدر العساف، وعدد من المسؤولين.

وبدأ أمير منطقة القصيم جولته التفقدية بالاطلاع على سير العمل في عدد من المراحل المنفذة، مستمعاً لشرحٍ مفصل من قبل مدير إدارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن المشروع ومراحله المنفذة والجاري تنفيذها، مبيّناً أنه سيتم استكمال 136 كلم من إجمالي المشروع والبالغ طوله 630 كيلو متراً وفق الخطط المرسومة للطريق، والتي تجاوزت مرحلتها محافظة ضرية بتكلفة إجمالية لكامل المشروع بلغت 851,309,383 ريالاً.

واستعرض المهندس الشمري ما جرى إنجازه خلال العامين السابقين لطريق القصيم مكة المكرمة السريع بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون ريال، بالإضافة إلى الاستعدادات القادمة لتنفيذ المرحلة القادمة للمشروع من خلال خمسة مراحل متفرقة يتم تنفيذها حالياً من قبل عدد من الشركات الوطنية بقيمة إجمالية قدرها 395,595,959 ريالاً، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة وحرصه على خطوات تنفيذ مشروع طريق.

إثر ذلك، شاهد أمير منطقة القصيم عرضاً مرئياً عن تفاصيل المشروع والكباري والتقاطعات التي يمر بها.