شكرا لقرائتكم خبر فيصل بن مشعل يتفقد مشروع طريق القصيم - مكة السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل أن طريق "القصيم ـ مكة المكرمة" السريع يسير وفق ما خطط لتنفيذه، كاشفا أن هناك العديد من الأخبار السارة لاعتماد ما تبقى منه واستكماله من المقام السامي والجهات العليا، مشيرا إلى أن هذه البلاد المباركة تميزت بفتح السبل منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وما زالت تبذل الميزانيات الضخمة لتنفيذ الطرق والتيسير على المسافرين وخدمة زوار أطهر بقعة في الأرض.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ ثلث طريق القصيم ـ مكة المكرمة على أعلى المستويات والمواصفات العالمية، مبشرا بأنه جرت ترسية إحدى المراحل لاستكمال الطريق بطول 44 كلم بقيمة إجمالية قدرها 289 مليون ريال، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة النقل، والشركات المنفذة، والتعاون المتميز بين القطاعات والمحافظات كافة التي يمر بها الطريق.

وبين أن طريق القصيم ـ مكة المكرمة طريق محوري واستراتيجي ينقل القادمين من وسط وشمال المملكة في الداخل والخارج إلى مكة المكرمة، ولهذا نقدم ونبذل الجهود كافة لتنفيذه واستكماله ليكون مسارا مختصرا خادما لسالكيه، مباركا للجميع هذه الجهود وهذه الإنجازات لتنفيذ الطريق المهم الذي يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية لهذه البلاد المباركة.

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال المنجزة والاستعدادات الجارية لاستكمال تنفيذ مشروع طريق القصيم مكة السريع.

وبدأ أمير منطقة القصيم جولته التفقدية بالاطلاع على سير العمل في عدد من المراحل المنفذة، مستمعا لشرح مفصل من قبل مدير إدارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن المشروع ومراحله المنفذة والجاري تنفيذها، مبينا لسموه أنه سيتم استكمال 136 كلم من إجمالي المشروع والبالغ طوله 630 كيلومترا، وفق الخطط المرسومة للطريق، التي تجاوزت مرحلتها محافظة ضرية بتكلفة إجمالية لكامل المشروع بلغت 851.309.383 ريالا.

إثر ذلك شاهد أمير القصيم عرضا مرئيا عن تفاصيل المشروع والكباري والتقاطعات التي يمر بها.