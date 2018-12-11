جامعة الأميرة نورة تحصد جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في مجال التعليم

محمد بن مسعود - الدمام - نظير تفاعلها المتميز مع الجمهور الداخلي والخارجي من خلال حساباتها المختلفة

حَصَدتْ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، عن فئة "التعليم"؛ وذلك في حفل تكريم الفائزين بالجائزة ، الذي أقيم يوم أمس الاثنين 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي تُعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل سنوي.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المبدعين العرب على وسائل التواصل والاحتفاء بأفكارهم الإيجابية، وتحفيز التفكير الإبداعي وتوظيف وسائل التواصل بالأسلوب الأمثل، بالإضافة إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته المعنية بتعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة، خصوصًا مع ازدياد أهمية هذه الوسائل مع التقدم التكنولوجي والتقني واستخدامها كمنصات إعلامية لبث الأخبار والمساهمة في عملية تطوير المجتمعات العربية.

وتسلط الجائزة السنوية الضوء على أبرز مبادرات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الوطن العربي عن20 فئة في مختلف القطاعات والتخصصات، وقد تم تكريم الأفراد والمؤسسات الأكثر تأثيرًا وتميزًا على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فئات: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمدونات، والإعلام، والرياضة، والتسامح والإيجابية، وخدمة المجتمع، والتعليم، والشباب، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والسياسة، والصحة، والفنون، والأمن والسلامة، والتسوق، والبيئة، والسياحة، والترفيه.

وفازت الجامعة في فئة التعليم نظير تفاعلها المتميز مع الجمهور الداخلي والخارجي من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي ومشاركتها لهم كل الأخبار والفعاليات والمناسبات وما تقدمه لهم من الخدمات والدعم والتواصل، إضافة إلى اهتمامها بنشر الوعي الثقافي والإثراء المعرفي في مختلف المجالات لكل أفراد المجتمع.

يُشار إلى أن “جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب” تحتفي بالإبداع والمبدعين في خلق وتعزيز قنوات التواصل ما بين المجتمعات المختلفة والأشخاص ممن لهم تأثير ملموس في تطوير مجتمعاتهم، وأيضًا المساهمين عن طريق وسائل الإعلام الاجتماعي في تحفيز تقدم المجتمعات وازدهارها، ويعد فوز جامعة الأميرة نورة أول فوز للجامعات السعودية في قمة التواصل الاجتماعي العربي.