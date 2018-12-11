مدير جمعية إنسان: المملكة تسير بخطى متسارعة نحو المجد والسؤدد

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة

رفع مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) صالح بن عبد الله اليوسف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال اليوسف: "يسرني أن أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء ومنسوبي جمعية (إنسان)؛ أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والقيادة الحكيمة، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة السعيدة".

وأضاف: إن ذكرى البيعة تجسد الترابط والتآخي والمحبة بين الشعب السعودي وقيادته الحكيمة، مبينًا أن مسيرة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، والمملكة شهدت على يديه الخير والنماء وحققت العديد من النجاحات والإصلاحات المتوالية في مختلف مناحي الحياة، وفي جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.

وأشار مدير عام جمعية إنسان إلى أن المملكة شهدت تحولًا جذريًّا، وتعيش نهضة تنموية شاملة، تمضي بخطوات متسارعة لتحقيق أهدافها التنموية نحو المجد والسؤدد، وفق رؤية 2030 الرامية إلى التطور والبناء والازدهار على كافة الأصعدة وفي جميع القطاعات، بما فيها القطاع غير الربحي؛ حيث مكّنت الرؤية من رفع مساهمة الناتج الإجمالي المحلي له، وتنمية موارده المالية والبشرية، وأكدت على التكامل الاقتصادي بين الجهات الخيرية والقطاع الخاص، تحقيقاً لرؤى القيادة في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها، وحرصت على نقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، بهدف توفير فرص عمل منتجة ومستقرة لمستفيدي الجمعيات الخيرية.

وسأل اليوسف اللهَ في الختام أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعلهما ذخرًا لهذا الوطن المعطاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والعيش الرغيد.

