شاهد .. دوريات أمن الخرج تضبط مصنع خمور.. 23 برميلاً و200 قارورة جاهزة للتوزيع

محمد بن مسعود - الدمام - ‏يعد المصنع الرابع الذي تم ضبطه خلال أشهر.. ويديره عامل إثيوبي في "وادي الثليماء"

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء عاملاً إفريقيًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، قد قام بتحويل منطقة وعرة من وادي الثليماء للمجاري لوكر لتصنيع وتجهيز الخمور.

وتفصيلاً؛ اشتبهت إحدى دوريات الأمن بعامل من الجنسية الإفريقية يتردد بشكل مشبوه على إحدى مناطق الوعرة في وادي الثليماء للمجاري جنوب محافظة الخرج.

وبعد متابعة وترصد من رجال الأمن، أثمرت جهودهم عن ضبط عدد 23 برميل كبير سعة 300 لتر وعدد 200 قارورة ماء كبير لتر ونصف اللتر جاهزة للترويج، بالإضافة إلى أدوات تصنيع خمور كاملة.

ووفقًا للتحقيقات المبدئية وبمساندة من فرق إدارة الدفاع المدني التي ساعدت للوصول للموقع الذي يقع في منطقة وعرة يصعب الوصول لها، التي كشفت أن المضبوطات كانت معدة للترويج خلال أيام الاختبارات والإجازة.

وقامت فرق دوريات الأمن الأمنية بإيقاف العامل المخالف كذلك المواطن للتحقيق معه ومعاونيه، كما قامت بالتحفظ على المضبوطات تمهيدًاً لإتلافها.

يُذكر أن هذا المصنع يعد المصنع الرابع الذي يتم ضبطه من قِبل فرق الدوريات الأمنية خلال أشهر وبإدارة من العمالة الإثيوبية، وفي المنطقة ذاتها "وادي الثليماء".