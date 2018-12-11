مسعفان من "صحة حائل" يباشران حادثًا صادف رحلة عودتهما من الرياض

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باشر مسعفان من "صحة حائل" حادثًا مروريًّا، صادفهما على طريق عودتهما بعد مهمة عمل في الرياض.
وتعود تفاصيل العمل الإنساني الجميل، وغير المستغرب على منسوبي الصحة، أثناء عودة المسعفَيْن طارق فايد الشمري، ومنصور درويش سليمان الشمري، اللذين يعملان في إدارة الكوارث والطوارئ والنقل الإسعافي بصحة حائل، وكانا في مهمة تسليم حالة منقولة للرياض بناء على طلب أهل المريض.
وفي طريق العودة إلى حائل، وبالتحديد في محافظة ملهم، وقع حادث مروري على الطريق، وعلى الرغم من تعب السفر، ومرور عشر ساعات على مغادرتهم حائل، إلا أنهما لم يترددا بالمبادرة ومباشرة الحادث، وقاما بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتثبيت من يحتاج للتثبيت من المصابين، وإعطائهم ما يلزم من الإسعافات والعناية الكاملة حتى وصول إسعاف الهلال الأحمر التابع لمركز ملهم، الذي وصل للموقع بعد مرور ٢٥ دقيقة من مباشرتهما الحادث.
مسعفان من "صحة حائل" يباشران حادثًا صادف رحلة عودتهما من الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
باشر مسعفان من "صحة حائل" حادثًا مروريًّا، صادفهما على طريق عودتهما بعد مهمة عمل في الرياض.
وتعود تفاصيل العمل الإنساني الجميل، وغير المستغرب على منسوبي الصحة، أثناء عودة المسعفَيْن طارق فايد الشمري، ومنصور درويش سليمان الشمري، اللذين يعملان في إدارة الكوارث والطوارئ والنقل الإسعافي بصحة حائل، وكانا في مهمة تسليم حالة منقولة للرياض بناء على طلب أهل المريض.
وفي طريق العودة إلى حائل، وبالتحديد في محافظة ملهم، وقع حادث مروري على الطريق، وعلى الرغم من تعب السفر، ومرور عشر ساعات على مغادرتهم حائل، إلا أنهما لم يترددا بالمبادرة ومباشرة الحادث، وقاما بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتثبيت من يحتاج للتثبيت من المصابين، وإعطائهم ما يلزم من الإسعافات والعناية الكاملة حتى وصول إسعاف الهلال الأحمر التابع لمركز ملهم، الذي وصل للموقع بعد مرور ٢٥ دقيقة من مباشرتهما الحادث.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:31 PM
استجابة لنداء الواجب.. ورغم عناء السفر
باشر مسعفان من "صحة حائل" حادثًا مروريًّا، صادفهما على طريق عودتهما بعد مهمة عمل في الرياض.
وتعود تفاصيل العمل الإنساني الجميل، وغير المستغرب على منسوبي الصحة، أثناء عودة المسعفَيْن طارق فايد الشمري، ومنصور درويش سليمان الشمري، اللذين يعملان في إدارة الكوارث والطوارئ والنقل الإسعافي بصحة حائل، وكانا في مهمة تسليم حالة منقولة للرياض بناء على طلب أهل المريض.
وفي طريق العودة إلى حائل، وبالتحديد في محافظة ملهم، وقع حادث مروري على الطريق، وعلى الرغم من تعب السفر، ومرور عشر ساعات على مغادرتهم حائل، إلا أنهما لم يترددا بالمبادرة ومباشرة الحادث، وقاما بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتثبيت من يحتاج للتثبيت من المصابين، وإعطائهم ما يلزم من الإسعافات والعناية الكاملة حتى وصول إسعاف الهلال الأحمر التابع لمركز ملهم، الذي وصل للموقع بعد مرور ٢٥ دقيقة من مباشرتهما الحادث.
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المصدر : الخليج 365
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