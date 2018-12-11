المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا لاعبًا قدساويًا

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي القادسية التوقيع مع اللاعب البرازيلي جورجي داسيلفا والذي يلعب في مركز الهجوم، حيث سيبدأ مشاركته مع الفريق بدءًا من الفترة الشتوية التي ستبدأ في 7 يناير 2019 م .

وكان اللاعب قد خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري السعودي لمدة موسمين 2016 - 2017 مع نادي الباطن سجل خلالها 23 هدفًا.

وصف رئيس نادي القادسية مساعد الزامل بدوره، التعاقد مع داسيلفا بالصفقة المميزة.

وقال الزامل: داسيلفا الخليج 365 له اللعب بالدوري السعودي، وهذا ما حفزنا على التعاقد معه، لأن خبرته السابقة ستُسهم في انسجامه مع بقية المجموعة بشكل سريع.

وأضاف الزامل: نرحب بوجود اللاعب، ونتمنى أن يشكل إضافة للهجوم القدساوي خلال الفترة القادمة.

من جانب آخر، أبدى داسيلفا سعادته بالتوقيع مع القادسية، وقال: سعيد بالعودة للدوري السعودي، والأجواء هنا ليست غريبة عليّ، وأسعى لخوض تجربة ناجحة مع فريقي الجديد، وأتمنى أن أسهم في تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير.