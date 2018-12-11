المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا لاعبًا قدساويًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي القادسية التوقيع مع اللاعب البرازيلي جورجي داسيلفا والذي يلعب في مركز الهجوم، حيث سيبدأ مشاركته مع الفريق بدءًا من الفترة الشتوية التي ستبدأ في 7 يناير 2019 م .
وكان اللاعب قد خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري السعودي لمدة موسمين 2016 - 2017 مع نادي الباطن سجل خلالها 23 هدفًا.
وصف رئيس نادي القادسية مساعد الزامل بدوره، التعاقد مع داسيلفا بالصفقة المميزة.
وقال الزامل: داسيلفا الخليج 365 له اللعب بالدوري السعودي، وهذا ما حفزنا على التعاقد معه، لأن خبرته السابقة ستُسهم في انسجامه مع بقية المجموعة بشكل سريع.
وأضاف الزامل: نرحب بوجود اللاعب، ونتمنى أن يشكل إضافة للهجوم القدساوي خلال الفترة القادمة.
من جانب آخر، أبدى داسيلفا سعادته بالتوقيع مع القادسية، وقال: سعيد بالعودة للدوري السعودي، والأجواء هنا ليست غريبة عليّ، وأسعى لخوض تجربة ناجحة مع فريقي الجديد، وأتمنى أن أسهم في تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير.
المهاجم البرازيلي جورجي داسيلفا لاعبًا قدساويًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
أنهت إدارة نادي القادسية التوقيع مع اللاعب البرازيلي جورجي داسيلفا والذي يلعب في مركز الهجوم، حيث سيبدأ مشاركته مع الفريق بدءًا من الفترة الشتوية التي ستبدأ في 7 يناير 2019 م .
وكان اللاعب قد خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري السعودي لمدة موسمين 2016 - 2017 مع نادي الباطن سجل خلالها 23 هدفًا.
وصف رئيس نادي القادسية مساعد الزامل بدوره، التعاقد مع داسيلفا بالصفقة المميزة.
وقال الزامل: داسيلفا الخليج 365 له اللعب بالدوري السعودي، وهذا ما حفزنا على التعاقد معه، لأن خبرته السابقة ستُسهم في انسجامه مع بقية المجموعة بشكل سريع.
وأضاف الزامل: نرحب بوجود اللاعب، ونتمنى أن يشكل إضافة للهجوم القدساوي خلال الفترة القادمة.
من جانب آخر، أبدى داسيلفا سعادته بالتوقيع مع القادسية، وقال: سعيد بالعودة للدوري السعودي، والأجواء هنا ليست غريبة عليّ، وأسعى لخوض تجربة ناجحة مع فريقي الجديد، وأتمنى أن أسهم في تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
10:23 PM
أنهت إدارة نادي القادسية التوقيع مع اللاعب البرازيلي جورجي داسيلفا والذي يلعب في مركز الهجوم، حيث سيبدأ مشاركته مع الفريق بدءًا من الفترة الشتوية التي ستبدأ في 7 يناير 2019 م .
وكان اللاعب قد خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري السعودي لمدة موسمين 2016 - 2017 مع نادي الباطن سجل خلالها 23 هدفًا.
وصف رئيس نادي القادسية مساعد الزامل بدوره، التعاقد مع داسيلفا بالصفقة المميزة.
وقال الزامل: داسيلفا الخليج 365 له اللعب بالدوري السعودي، وهذا ما حفزنا على التعاقد معه، لأن خبرته السابقة ستُسهم في انسجامه مع بقية المجموعة بشكل سريع.
وأضاف الزامل: نرحب بوجود اللاعب، ونتمنى أن يشكل إضافة للهجوم القدساوي خلال الفترة القادمة.
من جانب آخر، أبدى داسيلفا سعادته بالتوقيع مع القادسية، وقال: سعيد بالعودة للدوري السعودي، والأجواء هنا ليست غريبة عليّ، وأسعى لخوض تجربة ناجحة مع فريقي الجديد، وأتمنى أن أسهم في تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير.
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المصدر : الخليج 365
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