انت الان تتابع مكة .. شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة بأعلى جبل خندمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - الأدلة الجنائية باشرت والطبيب الشرعي قام بالكشف لإصدار تقرير أولي فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة في أعلى جبل خندمة بحي أجياد. وتفصيلا: باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة في أعلى جبل خندمة بحي أجياد, وعند انتقال رجال الأمن عثروا على الجثة متحللة بالكامل في منطقة وعرة، وتم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف المبدئي على الجثة وإصدار تقرير أولي. ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة هوية الجثة والأسباب الحقيقية في الوفاة.

مكة .. شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة بأعلى جبل خندمة هادي العصيمي الخليج 365 2018-12-11 فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة في أعلى جبل خندمة بحي أجياد. وتفصيلا: باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة في أعلى جبل خندمة بحي أجياد, وعند انتقال رجال الأمن عثروا على الجثة متحللة بالكامل في منطقة وعرة، وتم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف المبدئي على الجثة وإصدار تقرير أولي. ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة هوية الجثة والأسباب الحقيقية في الوفاة. 11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440 10:13 PM الأدلة الجنائية باشرت والطبيب الشرعي قام بالكشف لإصدار تقرير أولي الأدلة الجنائية باشرت والطبيب الشرعي قام بالكشف لإصدار تقرير أولي فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة في أعلى جبل خندمة بحي أجياد. وتفصيلا: باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة في أعلى جبل خندمة بحي أجياد, وعند انتقال رجال الأمن عثروا على الجثة متحللة بالكامل في منطقة وعرة، وتم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، فيما باشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف المبدئي على الجثة وإصدار تقرير أولي. ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة هوية الجثة والأسباب الحقيقية في الوفاة.

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مكة .. شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة بأعلى جبل خندمة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365