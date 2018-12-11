محافظ العرضيات يستهل دوامه بحضور طابور الصباح بمدرسة في المحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - كما افتتح ملعب المدرسة الذي يُعد مبادرة من المعلمين والمواطنين بالقرية

استهل علي بن يوسف الشريف، محافظ محافظة العرضيات، دوامه اليوم الثلاثاء بزيارة لمدرسة الإمام مسلم بحضرة العرضية الشمالية.

وشارك الشريف طلاب المدرسة في الطابور الصباحي، وشارك أيضًا طلاب التربية الخاصة، وافتتح ملعب المدرسة الذي يعد مبادرة من المعلمين والمواطنين بالقرية.

ويعد "الشريف" من المسؤولين المتميزين؛ إذيزور بصفة دائمة المدارس بالمحافظة والإدارات المختلفة، ويسعى لحل جميع العقبات التي تواجه المواطنين بالمحافظة بصفة عاجلة.