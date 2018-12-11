وثيقة تكشف النشاط المخابراتي للرئيس بوتين في ألمانيا قبل 33 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - سهلت عليه تجنيد الجواسيس

كشف تصريح دخول باسم فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) إلى مقر وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية عن نشاطه المخابراتي في هذه الدولة، التي أصحبت حاليًا جزءًا من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ونقلت "سبوتنيك" عن موقع "بيلد" أن الوثيقة كانت محفوظة في قسم "شؤون الموظفين والتأهيل" في الوزارة التي كانت موجودة في مدينة دريسدن. وأفاد الموقع بأن التصريح صدر باسم الرائد فلاديمير بوتين يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 1985. وأضاف بأن التصريح موقَّع بيد "بوتين"، وجرى تمديده كل 3 أشهر حتى نهاية عام 1989.

من ناحيته، ذكر رئيس قسم أرشيف وزارة أمنالدولة كونراد فيلبير أن التصريح كان يسمح لبوتين، الذي كان يعمل في المخابرات السوفييتية في دريسدن حينها، بالتنقل بسهولة بين مؤسسات أمن الدولة في ألمانيا الشرقية. وأضاف بأن التصريح كان يسهل على "بوتين" عملية تجنيد الجواسيس في ألمانيا الشرقية، ولم يكن عليه أن يخبر أحدًا بأنه يعمل لصالح المخابرات السوفييتية.

وكان "بوتين" قد أُرسل بعد تخرجه من جامعة لينينغراد الحكومية عام 1975 إلى العمل في لجنة أمن الدولة في الاتحاد السوفييتي. وأُرسل عام 1985 إلى مكتب المخابرات السوفييتية في ألمانيا الشرقية، وعمل في دريسدن حتى عام 1990، وشغل هناك منصب كبير المفوضين والمعاون، وكبير المعاونين، ورئيس قسم.

وتحدث بوتين عن عمله في ألمانيا بشكل علني، وجرى تصوير فيلم وثائقي، عُرض في أوائل عام 2018، تناول أحداث أواخر عام1989، عندما اقتحم المتظاهرون مبنى الوزارة، وأرادوا الدخول إلى مقر المخابرات السوفييتية للحصول على الأرشيف. وعمل بوتين كمفاوض في ذلك الحين، ولم يُسمح بدخول المتظاهرين إلى المقر.