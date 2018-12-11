الاتفاق والباطن يفتحان مدرجاتهما بالمجان أمام الوحدة والاتحاد

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أعلنت إدارة نادي الاتفاق فتح مدرجات مباراة الاتفاق والوحدة يوم الخميس المقبل مجانًا للجماهير الرياضية وذلك تقديرًا واحتفاءً بزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنطقة الشرقية وافتتاحه لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة.
كما قررت إدارة نادي الباطن فتح مدرجات الملعب مجانًا للجمهور الرياضي في مباراة الباطن والاتحاد ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة #السنة_الرابعة_لبيعة_ملكنا.
الاتفاق والباطن يفتحان مدرجاتهما بالمجان أمام الوحدة والاتحادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
أعلنت إدارة نادي الاتفاق فتح مدرجات مباراة الاتفاق والوحدة يوم الخميس المقبل مجانًا للجماهير الرياضية وذلك تقديرًا واحتفاءً بزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنطقة الشرقية وافتتاحه لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة.
كما قررت إدارة نادي الباطن فتح مدرجات الملعب مجانًا للجمهور الرياضي في مباراة الباطن والاتحاد ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة #السنة_الرابعة_لبيعة_ملكنا.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
09:51 PM
بمناسبة السنة الرابعة لبيعة الملك .. وزيارة ولي العهد للشرقية
أعلنت إدارة نادي الاتفاق فتح مدرجات مباراة الاتفاق والوحدة يوم الخميس المقبل مجانًا للجماهير الرياضية وذلك تقديرًا واحتفاءً بزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنطقة الشرقية وافتتاحه لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة.
كما قررت إدارة نادي الباطن فتح مدرجات الملعب مجانًا للجمهور الرياضي في مباراة الباطن والاتحاد ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة #السنة_الرابعة_لبيعة_ملكنا.
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المصدر : الخليج 365
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