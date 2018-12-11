انت الان تتابع الاتفاق والباطن يفتحان مدرجاتهما بالمجان أمام الوحدة والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة السنة الرابعة لبيعة الملك .. وزيارة ولي العهد للشرقية أعلنت إدارة نادي الاتفاق فتح مدرجات مباراة الاتفاق والوحدة يوم الخميس المقبل مجانًا للجماهير الرياضية وذلك تقديرًا واحتفاءً بزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنطقة الشرقية وافتتاحه لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة. كما قررت إدارة نادي الباطن فتح مدرجات الملعب مجانًا للجمهور الرياضي في مباراة ⁧الباطن⁩ والاتحاد ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة ⁧#السنة_الرابعة_لبيعة_ملكنا.

الاتفاق والباطن يفتحان مدرجاتهما بالمجان أمام الوحدة والاتحاد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11 أعلنت إدارة نادي الاتفاق فتح مدرجات مباراة الاتفاق والوحدة يوم الخميس المقبل مجانًا للجماهير الرياضية وذلك تقديرًا واحتفاءً بزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنطقة الشرقية وافتتاحه لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة. كما قررت إدارة نادي الباطن فتح مدرجات الملعب مجانًا للجمهور الرياضي في مباراة ⁧الباطن⁩ والاتحاد ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة ⁧#السنة_الرابعة_لبيعة_ملكنا. 11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440 09:51 PM بمناسبة السنة الرابعة لبيعة الملك .. وزيارة ولي العهد للشرقية بمناسبة السنة الرابعة لبيعة الملك .. وزيارة ولي العهد للشرقية أعلنت إدارة نادي الاتفاق فتح مدرجات مباراة الاتفاق والوحدة يوم الخميس المقبل مجانًا للجماهير الرياضية وذلك تقديرًا واحتفاءً بزيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنطقة الشرقية وافتتاحه لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة. كما قررت إدارة نادي الباطن فتح مدرجات الملعب مجانًا للجمهور الرياضي في مباراة ⁧الباطن⁩ والاتحاد ضمن الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة ⁧#السنة_الرابعة_لبيعة_ملكنا.

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الاتفاق والباطن يفتحان مدرجاتهما بالمجان أمام الوحدة والاتحاد ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365