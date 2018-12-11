شاهد.. يد العبث تطول الأشجار المعمرة بغابات منتزه الملك خالد بالبشائر

محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "الخليج 365" وثقت الاحتطاب الجائر وأشجارًا محروقة منها "العرعر"

رصدت عدسة "الخليج 365" في جولة ميدانية، عصر اليوم الثلاثاء، يد العبث التي طالت أشجار الغابات في منتزه الملك خالد التابع لمركز البشائر، شمالي منطقة عسير، وخصوصًا أشجار "العرعر" المعمرة، مما أدى إلى تضرر أشجار الغابات وإحراقها.

وتكتسي مسطحات أراضي منتزه الملك خالد، هذه الأيام باللون الأخضر البديع ، غير أن استمرار الاحتطاب الجائر تسبب في تقليص للغطاء النباتي بالمنتزه.

ويعد الغطاء النباتي هو أحد أهم المكوّنات البيئية التي تؤدي دورًا كبيرًا في حفظ التوازن البيئي، وهو يضم كل النباتات ومن ضمنها نباتات برية كبيرة أو صغيرة وأشجار وشجيرات نشأت بصورة طبيعية من تلقاء نفسها دون تدخل الإنسان.