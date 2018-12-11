"تعليم الرياض" ترفع جاهزية المقاصف والنقل المدرسي أيام الاختبارات

محمد بن مسعود - الدمام - بمتابعة مباشرة من المدير العام

رفعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من جاهزيتها للإعداد لأعمال التغذية المدرسية والنقل المدرسي قبل بدء الاختبارات الأحد المقبل الموافق 9 ربيع الآخر 1440هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات.

ووجّهت الإدارة مدارس البنين والبنات في المنطقة بفتح المقاصف المدرسية طيلة اليوم الدراسي خلال أيام الاختبارات الفصلية وتهيئة بيئة مناسبة لإفطار الطلاب والطالبات من نظافة وتنظيم وترتيب، وأن تكون الأسعار مطابقة للسوق، وصيانة الثلاجات والمكيفات، والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية في متناول الطلاب قبل بدء الدوام وتخصيص منتجات غذائية خالية من الجلوتين لطلاب وطالبات مرض حساسية القمح، وكفاية مياه الشرب والأغذية، وتوفير المشروبات الساخنة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وكفاية البائعين والبائعات، وضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية في المقاصف المدرسية بين وزارة التعليم ووزارة الصحة.

من جهة أخرى، شدد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري على أهمية الإعداد للنقل المدرسي قبل بدء الاختبارات، وذلك بالتأكيد للسائقين بإحضار الطلاب إلى المدارس بوقت كافٍ والالتزام بنقلهم إلى مدارسهم وفقًا لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وتأمين سائقين ومرافقين وأسطول احتياطي من الحافلات تحسبًا لأي طارئ، إضافة إلى التأكد من نظافة الحافلات وصيانتها ومدى جاهزيتها للعمل، وخلوها من الطلاب بعد نزولهم منها.

وشدد الدكتور العمري على توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومتابعته الشخصية لتهيئة المقاصف والإعداد للنقل المدرسي وبتسخير الإمكانات البشرية والمادية كافة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات الفصلية، مثنيًا على الجهود المبذولة في ذلك، وأنه سيتم محاسبة المقصرين وفق اللوائح والأنظمة المتبعة.