السعودية اليوم / قوات الأمن الباكستانية تحبط عملية إرهابية في إقليم بلوشستان



إسلام آباد 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

أحبطت قوات الأمن الباكستانية اليوم عملية إرهابية كبيرة في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن فرقة من القوات شبه العسكرية نفذت العملية في منطقتي ذهوب وسبّي بإقليم بلوشستان بناءً على معلومات استخباراتية، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تشمل على عبوات ناسفة ومتفجرات وقنابل يدوية وأسلحة رشاشة وذخيرة، تم تهريبها إلى إقليم بلوشستان لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة.

وأضاف أن العملية جاءت في إطار عملية "رد الفساد" التي يقودها الجيش الباكستاني بالتعاون مع أجهزة تطبيق القانون لمكافحة الإرهاب الداخلي.

// انتهى //

22:13ت م

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إسلام آباد 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأحبطت قوات الأمن الباكستانية اليوم عملية إرهابية كبيرة في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن فرقة من القوات شبه العسكرية نفذت العملية في منطقتي ذهوب وسبّي بإقليم بلوشستان بناءً على معلومات استخباراتية، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تشمل على عبوات ناسفة ومتفجرات وقنابل يدوية وأسلحة رشاشة وذخيرة، تم تهريبها إلى إقليم بلوشستان لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة.وأضاف أن العملية جاءت في إطار عملية "رد الفساد" التي يقودها الجيش الباكستاني بالتعاون مع أجهزة تطبيق القانون لمكافحة الإرهاب الداخلي.// انتهى //22:13ت م0291

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