السعودية اليوم / لجنة مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة تحط رحالها بمحافظة رابغ

جدة 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة ، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية غداً ، "مبادرة توطين" ، بمشاركة عدد من الجهات منها الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، وجامعة الملك عبدالعزيز، و عيادات الأعمال، وجمعية مراكز الأحياء، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، وبيت المنشات ، انطلاقا من الرؤية التنموية للمنطقة تحت عنوان "بناء الإنسان وتنمية المكان" المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 بمحافظة رابغ.وأفاد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة ، هاني بن عبدالعزيز ساب ، أن مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الاستراتيجية التنموية للمنطقة ، مشيراً إلى أن المبادرة تحظى بتعاون شركاء التنمية من جميع القطاعات .وبين أن لجنة التنمية الاجتماعية بإمارة المنطقة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تسعى لتحقيق تنمية في المحافظات عبر محاور استراتيجية معدة لهذا الخصوص تتضمن ، التنمية المتوزاية والمستدامة ، وتشجع توظيف المشروعات القادرة على إيجاد فرص العمل ، والحد من الهجرة للمدن الرئيسية والاستغلال الأمثل للطاقات .وأشار رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة ، إلى أن مبادرة توطين التنمية بالمحافظات تسعى لتجسيد الاستراتيجية التنموية للمنطقة على أرض الواقع ودعم الجهود التنموية فيها ، إلى جانب توحيد جهود الجهات الحكومية كافة نحو تكامل وفعالية إنجاز المشاريع ، وإشراك المجتمع المدني في تحليل المشاكل واقتراح المبادرات ، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص ، ومشاركة الإعلام للتفاعل مع المبادرات التنموية.يذكر أن مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة خصصت رابطاً لتسجيل الراغبين في حضور الفعالية برابغ (www.busclinic.com/rabigh).// انتهى //22:10ت م0290