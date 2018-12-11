السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يلتقى وكيل وزارة الداخلية لشئون الحقوق



حائل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, بصالة الاجتماعات بقصر أجا وكيل وزارة الداخلية لشئون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان وفريق العمل المرافق له من وكالة الوزارة للحقوق ووكالة الوزارة لشئون المناطق.

وأعرب سموه عن شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الدعم المستمر لإمارة المنطقة في مختلف أوجه التطوير وتشجيع مثل هذه اللقاءات بين الإدارات المختصة في وزارة الداخلية ومثيلاتها في إمارة المنطقة وإقامة ورش العمل التي تسهم في رفع مستوى الأداء إلى الأعلى وتقديم خدمات مثلى للمراجعين .

وأكد سموه أن إمارات المناطق تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة فيما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي ووكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي وعدد من المسئولين .

// انتهى //

21:34ت م

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حائل 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, بصالة الاجتماعات بقصر أجا وكيل وزارة الداخلية لشئون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان وفريق العمل المرافق له من وكالة الوزارة للحقوق ووكالة الوزارة لشئون المناطق.وأعرب سموه عن شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الدعم المستمر لإمارة المنطقة في مختلف أوجه التطوير وتشجيع مثل هذه اللقاءات بين الإدارات المختصة في وزارة الداخلية ومثيلاتها في إمارة المنطقة وإقامة ورش العمل التي تسهم في رفع مستوى الأداء إلى الأعلى وتقديم خدمات مثلى للمراجعين .وأكد سموه أن إمارات المناطق تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة فيما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة الدكتور سعد بن حمود البقمي ووكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي وعدد من المسئولين .// انتهى //21:34ت م0286

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