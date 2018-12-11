شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: الطريق السريع يسير وفق ما خطط له والان نبدء بالتفاصيل

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أن طريق "القصيم ـ مكة المكرمة " السريع، يسير وفق ما خطط لتنفيذه, كاشفاً عن أن هناك عديد من الأخبار السارة لاعتماد ما تبقى منه واستكماله من المقام السامي والجهات العليا.

وأشار سموه، خلال تفقده الأعمال المنجزة والاستعدادات الجارية لاستكمال تنفيذ مشروع طريق القصيم مكة السريع, إلى أن هذه البلاد المباركة تميزت ـ ولله الحمد ـ بفتح السبل منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما زالت تبذل الميزانيات الضخمة لتنفيذ الطرق والتيسير على المسافرين وخدمة زوار أطهر بقعة في الأرض.

وأوضح سموه أنه تم الانتهاء ـ ولله الحمد ـ من تنفيذ ثلث طريق القصيم ـ مكة المكرمة على أعلى المستويات والمواصفات العالمية, مبشراً أنه قد جرى ترسية إحدى المراحل لاستكمال الطريق بطول 44 كلم بقيمة إجمالية قدرها 289 مليون ريال, منوهاً سموه بالجهود التي تبذلها وزارة النقل ممثلة بمدير فرع المنطقة المهندس محمد الشمري وزملائه كافة ، والشركات المنفذة ، والتعاون المتميز بين القطاعات والمحافظات كافة التي يمر بها الطريق.

وبين سموه أن طريق القصيم ـ مكة المكرمة ، طريق محوري واستراتيجي ينقل القادمين من وسط وشمال المملكة في الداخل والخارج إلى مكة المكرمة , ولهذا نقدم ونبذل الجهود كافة لتنفيذه واستكماله ـ بإذن الله ـ ليكون مساراً مختصراً خادماً لسالكيه , مباركاً للجميع هذه الجهود وهذه الإنجازات لتنفيذ الطريق المهم ، الذي يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية لهذه البلاد المباركة , مبدياً سموه فخره واعتزازه بكل ما يبذل من جهود لتنفيذ وإنهاء الطريق , سائلاً المولى عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته , وأن يعيننا على أداء الأمانة وإبراء الذمة وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.