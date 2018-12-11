شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. انطلاق «رابطة العالم الإسلامي» غدًا والان نبدء بالتفاصيل
وثمن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الرعاية الملكية الكريمة لمؤتمر الرابطة الدولي، مشيراً إلى أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ تواصل دعمها ورعايتها لكل مناسبة تناقش شؤون الأمة الإسلامية وسبل تحقيق وحدتها.
وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن المؤتمر سيحظى بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة؛ وسيلتقون بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة تتصدى لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي، وإيجاد قنوات للتواصل بين أتباع المذاهب الإسلامية لبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الإسلامية الجامعة، ومحاصرة الخطاب الطائفي والمتطرف.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى لجمع كلمة العلماء والدعاة، وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم، بالإضافة إلى نشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة، وموضوعات المشتركات الإسلامية الجامعة واستعراض تجارب التعايش الإيجابي.
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