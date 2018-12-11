شكرا لقرائتكم قرقاش يفضح ازواجية #قطر : مستمرة في الأذى وتبحث عن صلح حب الخشوم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن العرب اعتادوا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدوها في قمة التعاون الخليجي التي استضافتها الرياض قبل أيام.

وأضاف قرقاش: “فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار، وفي الآن ذاته تبحث عن صلح حب الخشوم، موقف يتجاهل معاناة متابعات الخليج 365 القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه”.

وكان البيان الختامي للقمة الخليجية الـ39 قد شدد على ضرورة وحدة الصف والهدف في مواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

كما أكد قادة المجلس حرصهم على وحدة الصف بين أعضاء المجلس. وأشار إعلان الرياض إلى أن رؤية الملك سلمان وضعت الأسس لاستكمال منظومة التكامل الخليجي.

وأفاد إعلان الرياض أن القادة وجهوا بالالتزام الدقيق بالتوقيتات الزمنية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مشددين على الدور المحوري للمجلس في صيانة أمن المنطقة.

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