شكرا لقرائتكم أجيال الطاقة .. برنامج طموح بين #موهبة و #أرامكو لابتعاث الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الدكتور سعود المتحمي، أمين عام “موهبة”، أن طلاب الوطن أهدوا لوالدهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ذكرى بيعته الرابعة 8 ميداليات من أولمبياد العلوم الدولي للناشئين.

وأضاف المتحمي في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن طلاب الوطن حصدوا هذا العام 39 ميدالية في 9 مسابقات دولية، ولأول مرة تحصل المملكة على ميدالية ذهبية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين.

وتابع المتحمي أن “موهبة” أمنت مسارات وظيفية وتعليمية لطلابها من خلال برنامج “التلمذة” وبرنامج “تميز” وهم لا زالوا بالثالث المتوسط.

ولفت أمين عام “موهبة” إلى أن هناك برنامجًا طموحًا مع أرامكو هو “أجيال الطاقة” يتيح لطلابنا استقطاب من أرامكو لتدريبهم وابتعاثهم وتوظيفهم مستقبلًا.

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