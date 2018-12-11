شكرا لقرائتكم #وزير_العدل : سننظر في الأخطاء الطبية عبر لجان متخصصة قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة لديها مبادرة تتعلق بإدارة القضايا بشكل متكامل من قبل وصولها إلى المحكمة لتنفيذها، كما أنه سيكون هناك لجان صحية للنظر في الأخطاء الطبية في وزارة العدل قريبًا.

وأكد الصمعاني، في حواره إلى برنامج “تم” على القناة السعودية، أن تباعد المواعيد لا يقتصر علاجها على التحول الرقمي، بل على الوقاية أولًا.

وتابع أن أداء وزارة العدل تطور نتيجة للتطور الشامل وفق رؤية 2030، مضيفًا أن التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل إنشاء المحاكم العمالية، والمنازعات في وزارة العمل ستنتقل إلكترونيًّا للمحاكم العمالية.

ولفت الصمعاني إلى أن إنشاء المحاكم العمالية يأتي ضمن تطبيق نظام القضاء، ومفهوم القضاء المؤسسي لا يربط العمل القضائي بشخص القاضي.

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