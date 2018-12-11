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شكرا لقرائتكم المشرف على رسوم #الأراضي_البيضاء : حصلنا رسومًا من 400 مليون متر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد المهندس محمد المديهيم، المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن 50 مليون متر من الأراضي البيضاء تم بيعها وضخها في السوق بعد الرسوم وحصل البرنامج رسومًا من 400 مليون متر.
من جهته، قال العقاري خالد المبيّض، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن “رأينا اليوم برامج حقيقة موجهة للمطور العقاري، تحفزه على تطوير الأراضي البيضاء والخروج من ورائها بمنتجات سكنية”.
وتابع: “أقترح أن توجه رسوم الأراضي البيضاء لدعم الفئة محدودة الدخل التي لا تستطيع شراء السكن أو لا تمولهم البنوك، ولا يستطيع القطاع الخاص أن يوفر لهم منتجات سكنية”.
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شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على رسوم #الأراضي_البيضاء : حصلنا رسومًا من 400 مليون متر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .