شكرا لقرائتكم صور.. #السديس يدشن العربات الجديدة لكبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تسهيل الصعاب لدى كبار السن وذوي القدرات الخاصة؛ لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عربات نقل لكبار السن خصصت للطواف والسعي في المسجد الحرام.

وأوضح رئيس لجنة كراسة شروط ومواصفات العربات الكهربائية، المهندس أمجد الحازمي، أن العربات خُصصت لخدمة كبار السن من الزوار تسهيلًا لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، حيث تتسع العربة الواحدة لعدد 6 أشخاص تعمل على مدار 24 ساعة، وروعي فيها المواصفات والمقاييس العالمية.

وأضاف الحازمي أن هذه العربات الجديدة تأتي ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام، والعمل على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في كافة المجالات؛ مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

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