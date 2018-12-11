شكرا لقرائتكم 3 أهداف لـ حساب المواطن وهذا ضمان تحقيقهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لضمان تحقيق أهداف البرنامج، يحرص على التأكد من إفصاح المستفيد عن إجمالي الدخل الشهري من خلال الجهات ذات العلاقة.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي إعادة توجيه الدعم والمنافع الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منصة موحدة، وثانيًا تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر على الأسر والناتج عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وأخيرًا تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61% وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أن 44% من الأسر المستفيدة للدعم في حساب متابعات الخليج 365 حصلت على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة خلال الدفعة الـ13.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر في الدفعة الـ13 بلغ أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد وتابع.

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن إيداع الدفعة الـ13 في حسابات المستفيدين يوم أمس والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.