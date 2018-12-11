شكرا لقرائتكم مصادر: البنوك السعودية تقترب من اتفاق مع هيئة الزكاة قبل نهاية 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت مصادر مصرفية، أنه من المتوقع أن تتوصل بنوك السعودية إلى اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل نهاية العام الجاري 2018 لحل الخلاف بشأن زيادة الالتزامات.

وحصل عدم اتفاق منذ بداية العام تقريبًا بشأن مدفوعات إضافية للزكاة بأثر رجعي عن سنوات تعود إلى 2002.

وقالت المصادر بحسب ما نقلت “العربية” عن رويترز: إن البنوك اعترضت على المدفوعات الإضافية ولكنّ الجانبين اقتربا من التوصل لحل وسط، وأضاف أحد المصادر أنه سيجري حساب الزكاة بنسبة 10% من أرباح البنك.

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