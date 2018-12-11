شكرا لقرائتكم إغلاق 6 محلات تجارية في #المجاردة وتكثيف الجولات الرقابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفذت بلدية المجاردة، اليوم الثلاثاء، جولات تفتيشية ورقابية، شملت زيارة عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، وذلك ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات.

وأسفرت الزيارات عن فرض عدد من المخالفات بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات، ومصادرة 15 كيلو جرامًا من المواد الغذائية، كما جرى إغلاق 6 من المحلات التجارية.

وأكد رئيس البلدية، عايض بن إبراهيم المحجاني، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب ويتلاءم مع الاستهلاك الآدمي.

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