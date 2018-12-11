الان تتابع التعليم: إطلاق خدمة بطاقة الترقية في برنامج “فارس” للمستحقين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي: أطلقت وزارة التعليم، ممثلة في نظام فارس، خدمة بطاقة الترقية للموظفين المستحقين، لجميع الكادر الاداري المستوفي للشروط. وأوضحت أن الشروط هي أن يكون المتقدم لم يسبق له التقديم من قبل في نظام فارس، وكذلك مرور أربعة أعوام كاملةعلى تعينه أو الترقية الحالية، مع ملاحظة عدم رفع طلب جديد لكل من سبق له التقديم في فارس ولم يتم ترقيته.

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