شكرا لقرائتكم خبر عن الاستغناء عن معلمي التشكيلات الإشرافية أبرز مهمات اللجان التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارا بتشكيل لجان التشكيلات الإشرافية بإدارات التعليم برئاسة مدير التعليم في كل منطقة، وعضوية المساعد للشؤون المدرسية (نائبا للرئيس)، والمساعد للشؤون التعليمية، ومدير الإشراف التربوي (بنين - بنات)، ومدير شؤون المعلمين.

ووفق القرار تتولى اللجنة مهمات عدة، تشمل حصر المكلفين بالتشكيلات الإشرافية من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، ودراسة أعدادهم وفق اللازم والموجود في كل إدارة وقسم ووحدة بالإدارة بناء على وثيقة التشكيلات الإشرافية والتعاميم المنظمة لذلك، ومراجعة جميع التكليفات للتشكيلات الإشرافية الحالية، وحصر الزيادة والنقص، والتأكد من انطباق الضوابط على المشرفين والمشرفات، وحصر ملفات ووثائق المرشحين، وتطبيق ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية عليها، وتطبيق الضوابط الفنية والتخصصية العامة والخاصة، ومعايير الاختيار للمرشحين.

ونص القرار على أنه يتم اعتماد الاستغناء عن المعلمين المرشحين للتشكيلات الإشرافية من قبل شؤون المعلمين بإدارة التعليم وفقا للاحتياج وآلية سد العجز، ومعالجة وضع المشرفين العائدين من الإيفاد أو الدورات التدريبية وإعداد قرارات التكليف وإنهاء التكليفات والنقل والتجديد من قبل أمانة اللجنة (شؤون المعلمين) ورفعها إلى صاحب الصلاحية (رئيس اللجنة) لاعتمادها ومتابعة إصدار قرارات التجديد للمكلفين وفقا للضوابط.

وأكد القرار على توثيق المبادرات والأفكار حول التشكيلات الإشرافية لتطوير وثيقة التشكيلات الإشرافية وضوابط التكليف وآلياته والرفع بها إلى اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية بالوزارة، وتزويد اللجنة المركزية بتقرير سنوي عن إنجازات وأعمال اللجان، وبيانات جميع المكلفين في التشكيلات الإشرافية بإدارات التعليم.