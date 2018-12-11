أمير الباحة يتفقد محافظتي بني حسن والمندق ويتلمس احتياجات المواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

تفقد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود اليوم، محافظتي بني حسن والمندق، مطلعا خلالها على سير العمل وتلمس احتياجات المواطنين.

واستهل زيارته لمحافظة بني حسن، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة محافظ بني حسن خضر الغامدي، وعدد من المسؤولين في المحافظة، ومشايخ القبائل والأهالي.

وتخلل الزيارة حفل خطابي، حيث رحب محافظ بني حسن بأمير منطقة الباحة، مثمنا له هذه الزيارة للوقف عن كثب على سير العمل في المحافظة وما يقدم من خدمات للأهالي، وتلمس احتياجات المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم في ظل ما توليه القيادة من اهتمام وعناية بالمواطنين.

بعدها، ألقيت كلمة الأهالي ألقاها عنهم عضو مجلس المنطقة سابقا عبدالله الزهراني، نوه فيها باهتمام أمير الباحة بمحافظة بني حسن التي تشهد تطورا في المجالات كافة، مؤكدين تجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، كما ألقيت قصيدتان شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور.

بعد ذلك، استقبل أمير الباحة عددا من المواطنين، مستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجها بسرعة إنجاز المعاملات وإنهاء إجراءات المواطنين.

عقب ذلك، توجه الأمير حسام بن سعود لمحافظة المندق، حيث كان في استقباله المحافظ محمد الفايز، ومسؤولي المحافظة، ومشايخ القبائل والأهالي.

ثم استقبل عددا من المواطنين والمواطنات، مستمعا إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجها بسرعة تنفيذها.

بعدها، شرف أمير الباحة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، والذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ المندق كلمة رحب فيها بأمير الباحة، معربا عن شكره له على هذه الزيارة التفقدية لتلمس احتياجات المحافظة والأهالي.

ونوه الفايز بما تشهده منطقة الباحة ومحافظاتها من تطور تنموي في مختلف المجالات.

بعد ذلك، ألقى عميد كلية العلوم والآداب خالد الفقيه، كلمة الأهالي نوه فيها بما تشهده محافظة المندق من نهضة تنموية في المجالات كافة، مشيدا بما توليه القيادة من اهتمام ودعم بتنمية الوطن والمواطن، ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور.

عقب ذلك، توجه الأمير حسام بن سعود إلى قرية الطرف في رسباء بالمندق، حيث استمع إلى شرح عن قلعة الكامل وعن تاريخها الذي يعود إلى الدولة السعودية الأولى، وما تضمنته من حصون وقلاع.