"تعليم الطائف" تدشن احتفالات ذكرى البيعة

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار: "لك يا سلمان"

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، فعاليات الاحتفال بذكرى البيعة الرابعة (بيعة وولاء)، تحت شعار "لك يا سلمان"، والتي تنظمها إدارة النشاط الطلابي "بنين وبنات".

جاء ذلك، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، فهاد الذويبي، ومدير إدارة النشاط الطلابي، سامي العصيمي، ومشرفي النشاط الطلابي، وعدد من طلاب المدارس.

وقال اللهيبي: نحتفي هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيّده الله-، مقاليد الحكم في البلاد، حيث تحلّ علينا هذه المناسبة الغالية، ونحن نعيش في واحة من الأمن والأمان ورغد من العيش، بقيادة حكيمة، ورؤية طموحة سعيًا لغدٍ مشرق بفضل المولى ـ عز وجل ـ، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل وقيادته الرشيدة.

وثمن جهود إدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات" على الإعداد والمتابعة للفعاليات وجهودهم المبذولة في ذلك.

واستمع "اللهيبي" بعدها إلى عدد من الطلاب قدموا عبارات وطنية تجسد التراحم والتلاحم بين الشعب والقيادة وتجدد العهد والولاء .

يذكر أن فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، لتوليه مقاليد الحكم، انطلقت فعالياتها بمدارس البنين والبنات، وأندية مدارس الحي والروضات ومدارس تعليم الكبار، وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

من جهةٍ ثانية، وبرعاية المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، مها الزايدي، انطلقت فعاليات الاحتفاء بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد، بمدارس وأندية مدارس الحي للبنات، حيث تنوعت الفعاليات التي تعبر جميعها عن تجديد البيعة والولاء لقائد هذه البلاد على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

وكانت مديرة ادارة نشاط الطالبات، ممثلة أندية مدارس الحي، فوزية الحارثي، أطلقت فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة، في كل من: مول قلب الطائف، ومنتزه الردف في عروض وطنية، قدمها أطفال ومرتادات أندية مدارس الحي بالثانوية العاشرة، والثانوية الثانية بالطائف، بحضور عدد من التربويين والمشرفات التربويات وقائدات الأندية ومرتادي المول والحديقة، والذين تفاعلوا مع الفعاليات الوطنية التي قدمت من قبل أندية الحي.

كما حظيت الفعالية المقامة في مول قلب الطائف، بمشاركة عدد من طالبات الجامعة اللاتي شاركن في تنفيذ الفعاليات، وذلك في إطار الشراكة مع جامعة الطائف، حيث قدمت العديد من العروض المرئية والفقرات الإنشادية الوطنية والتي نالت استحسان الحضور.