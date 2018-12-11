سيطرحهم أرضاً.. الشرطة الفرنسية تحتفظ بسلاح سري للسيطرة على المتظاهرين

محمد بن مسعود - الدمام - جهزت به المدرعات لكنها لم تستخدمه

كشفت مجلة "ماريان" الفرنسية أن شرطة مكافحة الشغب الفرنسية تحتفظ بسلاح سري قادر على إيقاف زحف متظاهري "السترات الصفراء"، وطرحهم أرضا حتى وإن كانوا يرتدون أقنعة.

وبحسب ما أورد، اليوم (الثلاثاء)، موقع "روسيا اليوم" نقلا عن مقال نشرته المجلة أمس، فإن القوات الفرنسية ستلجأ إلى السلاح السري كآخر حل إذا شعرت بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة.

وذكرت "ماريان" أن المدرعات التي نزلت إلى شوارع باريس كانت تحمل ذلك السائل، وأن كل مدرعة بإمكانها أن ترش السائل على مساحة شبيهة بمساحة ملعب كرة قدم.

أوضح مسؤول أمني رفيع المستوى للمجلة أن قوات الشرطة في باريس جهزت مركباتها المدرعة بالسلاح السري لاستخدامه في حال خرجت الأمور عن السيطرة، دون الكشف عن طبيعة السائل أو مواصفاته.

وبدأت احتجاجات حركة "السترات صفراء" في فرنسا منذ 17 نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، رفضا لزيادة الضرائب على المحروقات التي أدّت لارتفاع أسعار البنزين.