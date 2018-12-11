"القحطاني" يشيد بقرار إنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد.. سلامة وتطور للمشاريع

محمد بن مسعود - الدمام - يؤكد على المضي قدماً في تحقيق رؤية المملكة باحترافية وجودة عالية

قال خبير المخاطر الدولي المعتمد، خالد بن مسفر القحطاني، إن يوم الجمعة الموافق 16 صفر من هذا العام 1440 كان يوماً ذهبياً لا ينسى في تاريخ مملكتنا الحبيبة، فقد وافق مجلس الوزراء في ذلك اليوم على إنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.

وأضاف: إن قرار إنشاء هذا المجلس الموقر يعتبر التأكيد الحازم والجازم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - على المضي قدماً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية باحترافية وجودة عالية وعالمية بل وتؤكد أننا لا نرضى إلا بأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.

وتابع: من المعلوم أن كل مشروع جديد أو أي تغيير في أمور الحياة أبسطها وأعقدها يصحبه مخاطر, قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية, فقد أتى هذا القرار الحكيم والمدروس بعناية لتصل الرسالة واضحة جداً أن المملكة متجهة إلى ما لا نهاية من التطور والإبداع في كل مجالات الحياة، ليس هذا وحسب بل بالطريقة وبالحسابات الاحترافية التي لا تنعكس إلا إيجاباً على الوطن والمواطن بإذن الله تعالى.

وأردف: من أدوار مجلس المخاطر الوطنية أن يضمن وجود الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع الجهات المسؤولة وذات الصلة التي تضمن عدم الوصول إلى المراحل البدائية للخطر بل وتعمل على مراقبة مؤشرات الخطر للأنشطة والمشاريع والأعمال في تلك الجهات.

وقال: سيكون المجلس على إطلاع دائم بمستوى الأمن والسلامة وجاهزية خطط الاستجابة والطوارئ، والأهم من ذلك ضمان استمرارية أعمال الدولة في كل مكان على أرض الوطن الحبيب.

وختم: أقول لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين شكراً من أعماق قلوبنا لا يساويه إلا قدر ما تقدمونه لنا من حب يترجمه ما ننعم به من كرم الحياة، وأقول لكل مواطن ومواطنة عيشوا ملوكاً على أرض يحكمها من جعل الشعب همه.