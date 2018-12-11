"الاستثمار الجريء" توقع مذكرة تفاهم مع الأمريكي "تيم دريبر"

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "منشآت" وبهدف الإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة

وقّعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء مذكرة تفاهم مع المستثمر الأمريكي تيم دريبر أحد أهم المستثمرين في رأس المال الجريء حول العالم، وذلك برعاية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وحضور محافظ الهيئة المهندس صالح بن ابراهيم الرشيد.

وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس صندوق استثمار للاستثمار في رأس المالي الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات التقنية لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمالية والطاقة ونحوها.

وتأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء مؤخراً؛ بهدف الإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة، بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة وتخريج المزيد من رواد الأعمال بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء التوقيع على هامش زيارة رجل الأعمال تيم دريبر لمقر "منشآت" في الرياض حيث تواجد "دريبر" لحضور عدد من حلقات النقاش المهمة حول التقنيات المالية ورأس المال الجريء وبيئة ريادة الأعمال ونمو الشركات بالمملكة.

وفي هذا الصدد، ذكر الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للاستثمار الجريء محمد المالكي أن السيد تيم دريبر يعد أحد رجال الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء والبلوكتيشن والتقنيات المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أسهم في تأسيس عدد من الشركات وصناديق الاستثمار مثل شركة DFJ لرأس المال الجريء، إضافة لتأسيسه جامعة متخصصة في تعليم ريادة الأعمال، وتأسيس شبكة المستثمرين Draper Ventures Network.