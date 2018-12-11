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محمد بن مسعود - الدمام - كرّمت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي بفندق الريتزكارلتون بمحافظة جدة. كما كرمت مجموعة من منسوبي فرع الوزارة المشاركين في تنظيم فعاليات ندوة "الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري". "التويجري" تكرّم "آل طاوي" وبعض منسوبي وزارة العمل في مكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11 كرّمت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي بفندق الريتزكارلتون بمحافظة جدة. كما كرمت مجموعة من منسوبي فرع الوزارة المشاركين في تنظيم فعاليات ندوة "الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري". 11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440 07:24 PM كرّمت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي بفندق الريتزكارلتون بمحافظة جدة. كما كرمت مجموعة من منسوبي فرع الوزارة المشاركين في تنظيم فعاليات ندوة "الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري". نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "التويجري" تكرّم "آل طاوي" وبعض منسوبي وزارة العمل في مكة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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