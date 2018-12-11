شاهد.. أسترالية تجري 42 كم يومياً للفت الانتباه إلى أهمية موارد المياه

محمد بن مسعود - الدمام - في جولة عبر العالم زارت خلالها حتى الآن 5 دول

نشرت وكالة "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو يوثق تجربة المواطنة الأسترالية مينا غولي، التي تجري عبر العالم بهدف إنجاز مئة ماراثون في غضون مئة يوم؛ للفت الانتباه إلى موارد المياه المهددة.

وأوضحت "الوكالة" أن الأسترالية مينا غولي تقطع مسافة 42 كيلومترا يومياً، منذ انطلقت في جولتها من نيويورك في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأضافت أن مينا غولي زارت حتى الآن فرنسا والفاتيكان والهند وهونغ كونغ وأوزباكستان.

ونقلت "فرانس برس" عن الأمم المتحدة أن حاجات العالم من المياه ستزيد 40 في المئة عن المواد المتوافرة بحلول 2030.