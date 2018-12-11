مركز مسار ينظم حلقة نقاش بعنوان "دور الاعتماد التقني والمهني في تنمية مهارات المستقبل"

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب

برعاية الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب ينظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" حلقة نقاش بعنوان "دور الاعتماد التقني والمهني في تنمية مهارات المستقبل"، يوم غد الأربعاء ١٤٤٠/٤/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٢م في مقر المركز بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" الدكتور عبدالحميد العبدالجبار أن هذه الحلقة تأتي امتدادًا لمعطيات مؤتمر مهارات المستقبل الذي نظمته الهيئة برعاية خادم الحرمين الشريفين وحظي باهتمام وحضور غير مسبوق، مما يؤكد اهتمام ذوي العلاقة بتنمية مهارات التوظيف المستقبلية.

وبين أن الحلقة ستتناول محورين رئيسيين هما دور برامج الاعتماد التقني والمهني في رفع كفاءة التدريب لتحقيق رؤية المملكة 2030، ودور الاعتماد التقني والمهني في تعزيز مهارات قابلية التوظيف.

مشيرًا إلى أن المشاركين في هذه الحلقة هم شركاء المركز من جهات حكومية منظمة ومشرفة على سوق العمل والجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، وأخيرًا الجهات المعنية بقطاع التدريب.

وأضاف العبدالجبار أن عقد هذه الحلقة يأتي ضمن خطة مركز مسار لنشر ثقافة الجودة والتقويم والاعتماد وتأسيس مجتمع الجودة في المجال التقني والمهني ليسهم في رفع مستوى جودة وموثوقية التدريب في المملكة وتلبية متطلبات سوق العمل المتنامية.