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انت الان تتابع "العوفي" و"الأزيبي" يصدران كتاب "وسائل التواصل الاجتماعي وفبركة الأخبار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شأصدر البروفيسور عبداللطيف العوفي وأحمد الأزيبي كتابهما الجديد "وسائل التواصل الاجتماعي وفبركة الأخبار والتلاعب بالرأي العام"؛ دراسة في الجيوش السيبرانية: البناء والإدارة والمواجهة، لإثراء الوسط الثقافي في المملكة.
ويتضمن المؤلف الجديد ثمانية فصول؛ ويشرح الفصل الأول مصطلحات ومفاهيم في وسائل التواصل الاجتماعي والتلاعب بالرأي العام، بينما يتحدث الفصل الثاني عن الرأي العام وعلاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، وتم تخصيص الفصل الثالث للحديث عن الدعاية والتضليل الإعلامي، بينما تطرق الفصل الرابع للحديث عن الجيوش الإلكترونية والقوات السيبرانية من حيث كيفية البناء والعمل وكيفية مواجهتها.
وركز الفصل الخامس على ماهية تجارة التلاعب بالرأي العام وتسويق الأخبار الزائفة ومواقعها على الإنترنت، كما تناول بيع خدمات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وشمل الفصل السادس نماذج ونظريات في الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي.
واقتصر الفصل السابع على الحديث عن إدارة الحسابات وتحليل المضامين وأهم المواقع التي يمكن استخدامها، سواء لاختيار عينات مضامين وسائل التواصل الاجتماعي، أو أحداث تحليل المحتوى أو أدوات إدارة الحسابات والحملات الإعلانية.
وفي الفصل الثامن والأخير قدم المؤلفان نماذج تطبيقية عن قصص التلاعب بالرأي العام وتزييفه على وسائل التواصل الاجتماعي.
"العوفي" و"الأزيبي" يصدران كتاب "وسائل التواصل الاجتماعي وفبركة الأخبار"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-11
شأصدر البروفيسور عبداللطيف العوفي وأحمد الأزيبي كتابهما الجديد "وسائل التواصل الاجتماعي وفبركة الأخبار والتلاعب بالرأي العام"؛ دراسة في الجيوش السيبرانية: البناء والإدارة والمواجهة، لإثراء الوسط الثقافي في المملكة.
ويتضمن المؤلف الجديد ثمانية فصول؛ ويشرح الفصل الأول مصطلحات ومفاهيم في وسائل التواصل الاجتماعي والتلاعب بالرأي العام، بينما يتحدث الفصل الثاني عن الرأي العام وعلاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، وتم تخصيص الفصل الثالث للحديث عن الدعاية والتضليل الإعلامي، بينما تطرق الفصل الرابع للحديث عن الجيوش الإلكترونية والقوات السيبرانية من حيث كيفية البناء والعمل وكيفية مواجهتها.
وركز الفصل الخامس على ماهية تجارة التلاعب بالرأي العام وتسويق الأخبار الزائفة ومواقعها على الإنترنت، كما تناول بيع خدمات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وشمل الفصل السادس نماذج ونظريات في الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي.
واقتصر الفصل السابع على الحديث عن إدارة الحسابات وتحليل المضامين وأهم المواقع التي يمكن استخدامها، سواء لاختيار عينات مضامين وسائل التواصل الاجتماعي، أو أحداث تحليل المحتوى أو أدوات إدارة الحسابات والحملات الإعلانية.
وفي الفصل الثامن والأخير قدم المؤلفان نماذج تطبيقية عن قصص التلاعب بالرأي العام وتزييفه على وسائل التواصل الاجتماعي.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
06:54 PM
تضمن 8 فصول ويهدف لإثراء الوسط الثقافي في المملكة
شأصدر البروفيسور عبداللطيف العوفي وأحمد الأزيبي كتابهما الجديد "وسائل التواصل الاجتماعي وفبركة الأخبار والتلاعب بالرأي العام"؛ دراسة في الجيوش السيبرانية: البناء والإدارة والمواجهة، لإثراء الوسط الثقافي في المملكة.
ويتضمن المؤلف الجديد ثمانية فصول؛ ويشرح الفصل الأول مصطلحات ومفاهيم في وسائل التواصل الاجتماعي والتلاعب بالرأي العام، بينما يتحدث الفصل الثاني عن الرأي العام وعلاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، وتم تخصيص الفصل الثالث للحديث عن الدعاية والتضليل الإعلامي، بينما تطرق الفصل الرابع للحديث عن الجيوش الإلكترونية والقوات السيبرانية من حيث كيفية البناء والعمل وكيفية مواجهتها.
وركز الفصل الخامس على ماهية تجارة التلاعب بالرأي العام وتسويق الأخبار الزائفة ومواقعها على الإنترنت، كما تناول بيع خدمات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وشمل الفصل السادس نماذج ونظريات في الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي.
واقتصر الفصل السابع على الحديث عن إدارة الحسابات وتحليل المضامين وأهم المواقع التي يمكن استخدامها، سواء لاختيار عينات مضامين وسائل التواصل الاجتماعي، أو أحداث تحليل المحتوى أو أدوات إدارة الحسابات والحملات الإعلانية.
وفي الفصل الثامن والأخير قدم المؤلفان نماذج تطبيقية عن قصص التلاعب بالرأي العام وتزييفه على وسائل التواصل الاجتماعي.
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المصدر : الخليج 365
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