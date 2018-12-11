السعودية اليوم / ولي عهد أبو ظبي يلتقي الرئيس الصربي



أبوظبي 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الذي يزور أبوظبي حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، مسارات التعاون والسبل الكفيلة بتطويرها خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية, إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

// انتهى //

19:37ت م

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أبوظبي 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الذي يزور أبوظبي حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، مسارات التعاون والسبل الكفيلة بتطويرها خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية, إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.// انتهى //19:37ت م0258

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