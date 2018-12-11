السعودية اليوم / جامعة الإمام تحصل على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي لكلية الشريعة

الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسأعلن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إلى جانب حصول برنامج بكالوريوس الشريعة في كلية الشريعة بالجامعة على الاعتماد البرامجي.وعدّ معالي مدير الجامعة، هذا الإنجاز أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية لتحقيق ما تناولته رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بهذا الجانب، وذلك من خلال برامج الجامعة المتنوعة، شاكراً كل القائمين على مشروع الاعتماد الأكاديمي وجميع منسوبي الجامعة من وكلاء ومدراء العموم وعمداء الجامعة والهيئة التدريسية والإدارية والطلاب ذكوراً وإناثاً على ما بذلوه من جهود، مهنئاً إياهم على هذا الإنجاز الكبير.وأشار معاليه إلى الإشادات التي وردت من فريق المراجعين الدوليين للجامعة لهذين الاعتمادين، وإلى برنامج كلية الشريعة بوصفها نواة هذه الجامعة العريقة، والكثير من الممارسات المتميزة في الجامعة.من جانبه، أكد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري أن هذا الإنجاز الوطني للجامعة من شأنه تجويد وتطوير الأداء الإداري والأكاديمي في الجامعة، وفق أفضل معايير وممارسات الجودة العالمية، مبيناً أن الجامعة راجعت عدداً من البرامج للاعتماد الدولي، وبانتظار أعلان النتائج قريباً، كاشفاً عن عزم الجامعة الإعلان قريباً عن حزمة كبيرة من البرامج، المتوقع حصولها على الاعتماد البرامجيالوطني والدولي، والأخرى التي سوف توقع عقود بداية المشروع سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم العالي، ومواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وتحسين تصنيف الجامعة الدولي، والاستثمار الأمثل للمعرفة من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في وطن العطاء والنماء.وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، أن هذه النتيجة للاعتماد تأتي بوصفهاً المرحلة قبل الأخيرة حسب إجراءات المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حيث ينتظر أن ترسل للجامعة للاطلاع وبناء خطط التحسين للعمل وتنفيذ التوصيات، ثم يرسل المركز النتيجة للجامعة، لتقدم في نهاية العام الأكاديمي شهادات الاعتماد في الحفل السنوي الذي يقيمه المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بحضور جميع الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي او البرامجي، وعددٌ من منسوبي التعليم العالي، والجهات ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة.وفي هذا السياق بينت عميدة التقويم والجودة الدكتورة خلود بنت فواز التميمي أن الاعتماد المؤسسي جاء ثمرة تعاون مختلف وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية، وجميع منسوبيها من المستويات كافة، التي بذلت وما زالت تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تطوير مستوى الأداء والمخرجات في الجامعة، عادةً هذا الإنجاز دافعاً لمزيد من السعي باتجاه التحسين والتطوير، لتحقيق إنجازات أخرى لا تقل أهمية عن هذا الإنجاز، من خلال استكمال حصول جميع برامج الجامعة الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، التي تنطلق من مضامين وأهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:30ت م0255