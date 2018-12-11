السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسلم التقرير النهائي لإنجاز المرحلة الأولى من خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني

الرياض 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واساختتمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, المرحلة الأولى من خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بالفروع كافة.وألقى الشيخ الدكتور السند, كلمة خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بمقر الرئاسة اليوم, أكد فيها أن الرئاسة العامة أطلقت عدد من المبادرات المهمة التي تصب في عملية تعزيز وتطوير العمل الميداني التي تمثل منظومة متكاملة من المبادرات واعتنت بعملية اختيار وتعيين العاملين وتأهيليهم ومقابلاتهم، وأطلقت مبادرة رخصة العمل الميداني، ومبادرة التحول الإلكتروني المتضمنة لعدد من البرامج التقنية التي تسهم في إسراع التحول الإلكتروني، كما أطلقت مركز الاتصال الموحد لضبط وتنظيم عملية التواصل مع الجمهور، إلى جانب إطلاق عدد من الدورات التدريبية الميدانية, وتدشين عدد من البرامج والملتقيات التي تعنى بتعزيز الأمن الفكري في المجتمع وبين العاملين.وأكد معاليه أن جميع هذه المبادرات تصب في مسار تطوير وتعزيز العمل الميداني، موضحاً أن الرئاسة تعمل على دراسة عدد من المبادرات الأخرى التي تصب في المسار ذاته التي سترى النور قريبا بإذن الله، منوهاً بالدعم المستمر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للرئاسة العامة, مقدما شكره لجميع العاملين الذي أسهموا في إنجاح عملية تعزيز العمل الميداني بالعمل الجاد والمثمر.من جانبه ألقى وكيل الشؤون الميدانية والقضايا الدكتور عثمان بن ناصر العثمان, كلمة بين فيها أن مبادرة معالي الرئيس العام لخطة تطوير وتعزيز العمل الميداني, غيرت من روتين العمل الميداني وأضافت نشاطاً وحيوية على العمل والعاملين, مشيرا إلى أن التقرير الشامل لهذه الخطط ووقائع التدشين شاهد من شواهد الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقيمه وترعاه الدولة وأن إنفاذ هذه المبادرة النافعة أحدثت نقلة نوعية رائعة في العمل الميداني.من جهته أشاد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الميدانية حسين بن زيد التميمي, بالنجاح الباهر الذي تكلل بحمد الله في مسار تعزيز العمل الميداني وتحقيق أهدافه المنشودة ومن أبرزها الارتقاء والسمو بمستوى أداء العمل الميداني، واكتساب مهارات جديدة ومتطورة في العمل الميداني، والتعامل الأمثل مع جميع فئات وطبقات المجتمع وفق معطيات تراعي الزمان والمكان، والعمل بروح الفريق الواحد في ظل منظومة متكاملة مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص.وأشار التميمي إلى أن المشروع تطور في تنظيم العمل وضبطه والتزام رجال الميدان بالأنظمة واللوائح والتعليمات والتنظيمات المرعية، كما أحدث نقلة نوعية كبيرة في كافة مجالات العمل الميداني والتوجيهي والتوعوي والوقائي والتكامل مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص.بعد ذلك اطلع الحضور على عرض مرئي عن خطة تطوير العمل الميداني, ثم تسلم معاليه التقرير النهائي للمرحلة الأولى لخطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لـ13 فرعاً بالمملكة.// انتهى //19:25ت م0254