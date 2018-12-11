

مسقط 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

تنطلق في العاصمة العُمانية يوم غد، أعمال الدورة الرابعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج ، وتستمر يومين.

ويناقش الاجتماع، برنامج المكتب للدورة المالية 2019 - 2020 في ثلاث جلسات, حيث يتضمن اليوم الأول جلستين تتناولان تقرير المدير العام، وبرامج المكتب وأجهزته للدورة المالية القادمة 2019 - 2020, وإعلان موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الخامسة والثمانين للمجلس التنفيذي والجلسة الخاصة, وموازنة المكتب وأجهزته للدورة المالية القادمة 2019 - 2020.

// انتهى //

18:54ت م

0244



مسقط 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واستنطلق في العاصمة العُمانية يوم غد، أعمال الدورة الرابعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج ، وتستمر يومين.ويناقش الاجتماع، برنامج المكتب للدورة المالية 2019 - 2020 في ثلاث جلسات, حيث يتضمن اليوم الأول جلستين تتناولان تقرير المدير العام، وبرامج المكتب وأجهزته للدورة المالية القادمة 2019 - 2020, وإعلان موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الخامسة والثمانين للمجلس التنفيذي والجلسة الخاصة, وموازنة المكتب وأجهزته للدورة المالية القادمة 2019 - 2020.// انتهى //18:54ت م0244

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مسقط تشهد غدًا انطلاقة أعمال الدورة الرابعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .