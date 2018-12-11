السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي الرئيس النمساوي



بيروت 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين الذي يزور بيروت حاليًا.

وجرى خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة كما تطرق الحديث إلى موضوع النازحين السوريين والأعباء التي يواجهها لبنان جراء هذه القضية.

// انتهى //

18:50ت م

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بيروت 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين الذي يزور بيروت حاليًا.وجرى خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة كما تطرق الحديث إلى موضوع النازحين السوريين والأعباء التي يواجهها لبنان جراء هذه القضية.// انتهى //18:50ت م0242

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