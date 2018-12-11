السعودية اليوم / المندوب الدائم للمملكة يلتقي مدير السعودية اليوم التعاون الدولي في المفوضية الأوروبية



بروكسل 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

// انتهى //

18:48ت م

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بروكسل 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير سعد العريفي ي بروكسل اليوم، المدير العام لقسم لتعاون الدولي والتنمية في المفوضية الأوروبية ستيفانو مانسرفرسي.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي.// انتهى //18:48ت م0240

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