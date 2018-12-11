السعودية اليوم / وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره الأرجنتيني



الكويت 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

التقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فاوريه الذي يزور العاصمة الكويتية حاليًا.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، واستعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

// انتهى //

18:48ت م

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الكويت 4 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم، وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فاوريه الذي يزور العاصمة الكويتية حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، واستعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //18:48ت م0239

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