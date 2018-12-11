السعودية اليوم / إدارة التعليم بظهران الجنوب تنفذ زيارات ميدانية لتعزيز ثقافة الانضباط



ظهران الجنوب 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

قامت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات", بزيارات ميدانية من قبل القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لجميع مدارس إدارة التعليم , لتعزيز وتنمية ثقافة الانضباط والحد من الغياب .

وتقوم لجان متابعة الانضباط المدرسي, بالتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ البرامج التطويرية لمصلحة الطلاب والطالبات, وتفعيل الأنشطة للحد من حالات الغياب, وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة, بالإضافة إلى تزويد الإدارة التعليمية بتقارير يومية عن سير اليوم الدراسي في المدارس.

// انتهى //

18:48ت م

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ظهران الجنوب 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسقامت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة بإدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات", بزيارات ميدانية من قبل القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لجميع مدارس إدارة التعليم , لتعزيز وتنمية ثقافة الانضباط والحد من الغياب .وتقوم لجان متابعة الانضباط المدرسي, بالتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ البرامج التطويرية لمصلحة الطلاب والطالبات, وتفعيل الأنشطة للحد من حالات الغياب, وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة, بالإضافة إلى تزويد الإدارة التعليمية بتقارير يومية عن سير اليوم الدراسي في المدارس.// انتهى //18:48ت م0238

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